Депутата Рашкина в качестве подозреваемого вызвали в СК по делу об убийстве лося Фото: соцсети

Следственный комитет России вызвал на допрос депутата Государственной думы Валерия Рашкина в качестве подозреваемого по делу о нарушении правил охоты.

Как рассказал ТАСС член КПРФ Сергей Обухов, дата допроса пока согласовывается.

Как писал сайт kp.ru, накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело за незаконную охоту на лося.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021 на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области депутат, вооружившись принадлежащим ему карабином, убил лося. При этом он не имел соответствующего разрешения на охоту. Убив животное, Рашкин попытался скрыть свое оружие, после чего вместе с соучастниками «произвел первичную переработку добытого лося».

Напомним, ранее Госдума утвердила лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.