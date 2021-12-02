Против депутата от КПРФ Рашкина возбуждено уголовное дело за убийство лося

Валерий Рашкин / Кадр из видео

Против депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина председателем СКР Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело за незаконную охоту на лося. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

"Следствием установлено, что в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося, - говорится в сообщении ведомства. - Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора".

Тушу погрузили в багажник транспортного средства. Далеко уехать не удалось - депутата задержали сотрудники правоохранительных органов.

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Санкции статьи предусматривают штраф в размере до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдума утвердила лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Соответствующим образом проголосовали 341 из 398 депутатов. Голоса против отдали 55 народных избранников, двое воздержались.

Генпрокурор России Игорь Краснов выступил на заседании Госдумы по вопросу лишения депутатской неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. В ходе выступления Краснов назвал поведение Рашкина "циничным и аморальным" и попросил народных избранников дать согласие на возбуждение против их коллеги уголовного дела.