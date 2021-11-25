Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося

Валерий Рашкин / Фото: соцсети

Госдума утвердила лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Соответствующим образом проголосовали 341 из 398 депутатов. Голоса против отдали 55 народных избранников, двое воздержались.

Как ранее писал сайт kp.ru, комиссия Государственной думы РФ по мандатным вопросам обсудила представления генпрокурора по депутату от КПРФ Валерию Рашкину, подозреваемого в незаконной охоте, и рекомендовала палате парламента дать согласие на лишение парламентария депутатской неприкосновенности.

Этого же попросил выступивший перед депутатами 25 ноября Генпрокурор РФ Игорь Краснов, назвав поступок Рашкина "циничным и аморальным".

Иного мнения придерживаются в партии КПРФ. Так, заместитель главы фракции в нижней палате парламента Николай Коломейцев заявил журналистам, что нет никакой необходимости снимать неприкосновенность с Валерия Рашкина.

Напомним, ночью, 29 октября, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан с разделанной тушей лося в багажнике в Лысогорском районе Саратовской области. Его подозревают в незаконной охоте. Кроме того, Рашкин отказался от медосвидетельствования - его также подозревают в пьяном вождении авто. Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье "незаконная охота".