Эпидемиолог заявил, что появление нового штамма коронавируса может говорить о начале конца пандемии

Новый штамм может способствовать переходу вируса в область обычных сезонных респираторных инфекций. Фото: Иван МАКЕЕВ

Появление нового штамма коронавируса, названного "омикрон", может быть первым признаком того, что пандемия перешла на окончательный этап. Такое мнение высказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Эксперт напомнил, что новый штамм "омикрон", который зародился в Южной Африке, более заразен, однако с другой стороны имеет более легкую форму переносимости, не нанося серьезных ударов по здоровью.

"И вот я думаю, что может быть, это начало конца этого кошмара. И, наверное, хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать", - заявил Никифоров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он также предположил, что новый штамм может способствовать переходу вируса в область обычных сезонных респираторных инфекций.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 38 странах мира, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.