Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ"

Кредитный рейтинг России поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса, считают эксперты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на прежнем уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Эксперты Fitch отмечают, что кредитный рейтинг России поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов. С другой стороны, отмечают аналитики, рейтинг мог быть выше, однако этому мешают геополитические риски, слабое государственное управление в сравнении со странами-аналогами, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость.

Рейтинговое агентство прогнозирует, что в 2021 году рост ВВП в России составит 4,4%. В 2022 году, считают эксперты, он замедлится до 2,6%.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России рост валового внутреннего продукта (ВВП) в годовом выражении составил по итогам октября 4,9%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".