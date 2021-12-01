ВВП России в октябре 2021 года вырос до 4,9% в годовом выражении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России рост валового внутреннего продукта (ВВП) в годовом выражении составил по итогам октября 4,9%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".

- ВВП России и в октябре текущего года продолжил рост. К сентябрю экономика выросла на 0,8% м/м. В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в третьем квартале 2021 года), по итогам января - октября - 4,6% г/г, - говорится в обзоре ведомства. Там же отмечается, что наиболее существенный вклад в ускорение экономического роста внесла добыча полезных ископаемых.

В середине ноября Росстат опубликовал доклад, где сообщалось, что валовой внутренний продукт России в третьем квартале текущего года, по предварительной оценке, увеличился на 4,3% в годовом выражении.

12 ноября 2021 года российский лидер Владимир Путин заявлял, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 4,7%. Он также отметил, что страна вернулась на допандемийный уровень развития экономики.