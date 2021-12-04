В Белом доме поддержали наращивание военного потенциала ЕС

Первая сессия диалога по обороне и безопасности состоится в начале 2022 года Фото: REUTERS

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что американское правительство поддерживает наращивание военного потенциала Евросоюза. По ее словам, встреча в рамках нового диалога по безопасности состоится в начале 2022 года.

Позицию администрации СЩА Шерман донесла в рамках семинара в вашингтонском Институте Брукингса, пишет ТАСС.

"США в полной мере поддерживают усиление и развитие оборонного потенциала ЕС, согласованного, дополняющего и оперативно совместимого с НАТО", - заявила Шерман.

По ее словам, представители США и ЕС встретятся для обсуждения обороны и безопасности в начале 2022 года. В ходе специально организованного форума они должны поделиться "ценными и конструктивными идеями" для углубления сотрудничества.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве в НАТО той или иной страны принимают входящие в альянс государства, а не Россия. Об этом она сказала в ходе традиционного брифинга в пятницу, 3 декабря.