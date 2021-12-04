В Белом доме заявили, что членство Украины в НАТО не зависит от России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве в НАТО той или иной страны принимают входящие в альянс государства, а не Россия. Об этом она сказала в ходе традиционного брифинга в пятницу, 3 декабря.

Таким образом Псаки прокомментировала сказанное ранее президентом России Владимиром Путиным. Он призвал НАТО начать переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности", исключающих продвижение альянса на восток - например, к границе России и Украины, если последняя станет членом НАТО.

"Вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия", - прокомментировала это Джен Псаки.

Она также добавила, что провокатором "в этой ситуации" являются не США, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт выступила за ограничение передвижений союзников страны по НАТО около границ России. По ее словам, такой политики придерживается новое правительство Норвегии.