Министр климата Польши призвала начать антимонопольное расследование в Еврокомиссии против "Газпрома"

По мнению польской стороны, российская компания якобы стала виновницей высоких цен на газ в Европе Фото: Дмитрий БРУШКО

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против "Газпрома". По мнению польской стороны, российская компания якобы является виновницей высоких цен на голубое топливо в Европе.

Как заявила Анна Москва в беседе с Biznes Alert, действия "Газпрома" являются "бесправными". Для борьбы с якобы существующей монополией компании она считает необходимым увеличивать число альтернативных поставщиков и предпринимать шаги по сдерживанию "Газпрома".

"Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырье", — отметила Москва.

Как ранее писал сайт kp.ru, Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", ответила на возражения Европейского союза в споре о применении Газовой директивы, и направила меморандум в судебные органы.