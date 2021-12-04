Вирусолог Альтштейн заявил, что "омикрон"-штамм может облегчить течение коронавируса

По мнению эксперта, "омикрон" еще не скоро приведет к новому всплеску заболеваемости Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предполагает, что "омикрон"-штамм коронавируса способствует облегчению течения заболевания в будущем. Информация о его геноме уже позволяет спрогнозировать это, заявил эксперт.

Как отметил Альтштейн, существующие у ученых данные про геном "омикрон"-штамма позволяют предположить, что заболевание, вызванное этим вариантом вируса, будет более легким, чем от других штаммов.

"Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер", - цитирует ученого РИА Новости.

Эксперт также отметил, что пока рано говорить о том, что "омикрон" приведет к резкому всплеску заболеваемости. По мнению Альтштейна, этот штамм коронавируса не успеет распространиться за ближайший месяц, на это ему понадобится больше времени.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 38 странах мира, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.