Мощный горный удар зафиксирован на шахте в Свердловской области

Шахта продолжает работу в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный горный удар ощутили жители шахтерского поселка Черемухово в Свердловской области. Информацию прокомментировали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В поселке Черемухово зарегистрирована сейсмическая активность "горный удар" на шахте "Черемуховская-Глубокая", - уточнили в ведомстве. - Информации о пострадавших не поступало, шахта работает в штатном режиме".

По словам представителя оперативной службы, привлекать к работе горноспасательный отряд не потребовалось.

Ранее сельчане поделились в соцсетях опасениями по поводу особо мощного горного удара в субботу, 4 декабря 2021 года. По их словам, "все ходило ходуном" и даже "свет моргал".

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области прогремел взрыв в одном из вентиляционных штреков, после чего начался пожар и сильное задымление. Жертвами стали 54 человека, а количество пострадавших, по последним данным, выросло до 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.