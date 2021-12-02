Тела еще трех погибших подняли из шахты "Листвяжная"

Горноспасатели подняли тела еще трех погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где ранее произошел взрыв. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в МЧС РФ.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела ещё трёх человек», - говорится в заявлении ведомства, где отмечается, что работы продолжаются.

Напомним, утром 25 ноября на шахте в Кемеровской области прогремел взрыв в одном из вентиляционных штреков, после чего начался пожар и сильное задымление. Как сообщалось ранее, жертвами взрыва стали 51 человек, включая пятерых спасателей. Количество пострадавших, по последним данным, выросло до 96 человек, среди них 43 горноспасателя.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил в каждом случае детально разобраться с семьями погибших и пострадавших на шахте, а не просто руководствоваться бумажными инструкциями.