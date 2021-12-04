Лыжники из Норвегии заняли весь пьедестал на домашнем Кубке мира

Симен Крюгер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежские лыжники заняли все три ступени пьедестала в гонке свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере в субботу, 4 декабря 2021 года, сообщает "КП-Спорт".

Золото взял Симен Крюгер, преодолев дистанцию за 32 минуты 26,2 секунды. Серебро у Ханса Холунда, отставшего от лидера на 1,6 секунды. Замкнул тройку призеров Мартин Нюэнгет (+17,5 сек).

Лучший результат из россиян показал Алексей Червоткин. Он занял четвертое место. До бронзы ему не хватило 3,5 секунды, до золота – 21 секунду.

Денис Спицов занял 13-е место, Александр Большунов — 14-е, Иван Якимушкин — 15-е, Артём Мальцев — 21-е, Андрей Ларьков — 22-е, Сергей Устюгов — 24-е, Евгений Белов — 37-е.

Как ранее писал сайт kp.ru, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Лиллехамере. Гонка прошла в пятницу, 3 декабря.