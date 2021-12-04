Сбой в работе Instagram произошел 4 декабря 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 4 декабря, жители многих стран столкнулись со сбоями в работе социальной сети Instagram. Большинство проблем связаны с работой приложения.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, более половины пользователей Instagram (57 процента) сообщают о проблемах с работой приложения, около 23 процентов заявляют о сбоях в работе веб-сайта, и еще 20 процент жалуются на проблемы с подключением сервера.

Предыдущие неполадки в работе социальной сети были отмечены в минувшие четверг и пятницу, 2 и 3 декабря, а также 25 ноября. Напомним, крупный сбой в работе Instagram произошёл в прошлом месяце, 3 и 4 ноября. Как писал сайт kp.ru, на проблемы с обеими соцсетями жаловались, в основном, жители США, Великобритании и Германии, также поступали сообщения о неполадках и из России.