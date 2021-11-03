Сбой в работе Instagram произошел 3 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 3 ноября, пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе социальной сети.

Больше всего жалоб поступило от жителей Великобритании, Германии и США, а также России. Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет – ресурсов, проблемы наблюдаются в работе приложения и при попытке зайти на сайт. Также пользователи жалуются на сбои у Facebook.

Как писал сайт kp.ru, в начале октября 2021 пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе приложений. Тогда в связи с проблемами у Facebook и других соцсетей в Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов пользователей.

В конце октября 2021 жители многих стран пожаловались на сбои в работе Instagram. Сообщалось о проблемах с приложением, выгрузкой и веб-сайтом.