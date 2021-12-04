Белорусские пограничники опубликовали видео нарушения границы украинским вертолетом

Белорусские пограничники опубликовали видео нарушения границы украинским вертолётом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские пограничники показали видео нарушения украинским вертолетом государственной границы республики.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 4 декабря, Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в ходе проведения военных учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.

В ведомстве отметили, военный вертолет Ми-8 пересек белорусскую границу на высоте примерно сто метров, залетев на территорию страны на глубину до километра.

Однако, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали нарушений воздушного пространства с Белоруссией, а также о том, что не получали официальных данных о нарушении от белорусского погранкомитета.

При этом в украинской Госпогранслужбе отметили, что неоднократно говорили о намерении активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы в рамках усиления границы, а также проведения пограничной операции «Полесье» для мониторинга границы.