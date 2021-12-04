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В мире4 декабря 2021 18:39

На митинге с участием Эрдогана обнаружили взрывное устройство

Тем временем в Турции прошла многотысячная акция протеста с требованием отставки главы государства
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Реджеп Тайип Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдогана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 4 декабря, сотрудники сил безопасности Турции уничтожили взрывное устройство, обнаруженное на митинге президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Сиирт.

Как передает газета Cumhuriyet, бомбу с дистанционным управлением нашли под машиной правоохранителя, который был задействован в обеспечении безопасности на мероприятии. Сообщается, что устройство было обнаружено «в последний момент2 и уничтожено незадолго до начала выступления турецкого лидера.

Тем временем на юге Турции в городе Мерсин прошел многотысячный митинг с требованием отставки главы государства на фоне рекордного падения курса лиры. Трансляция мероприятия шла в Twitter лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу.

Перед собравшимися политик заявил, что Эрдогану «не нужно уходить в отставку», а его отправят собравшиеся. «Для того, чтобы выиграли все, мы пойдем на выборы и возле урн для голосования свергнем эту диктатуру. Я вам даю слово», - заявил он.

Напомним, такие митинги начали проходить в Турции после рекордного обвала курса турецкой лиры.