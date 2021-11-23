Курс турецкой лиры обвалился до рекордного уровня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня, подешевев на 8,8%. Сейчас валюта Турции по отношению к доллару на уровне 13,21 лиры.

Самое сильное падение турецкой лиры со времен валютного кризиса 2018 года произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал решение Центрального банка Турции снизить процентную ставку, пишет Financial Times.

С начала этого года турецкая валюта потеряла около 40% стоимости к доллару США.

Как писал сайт kp.ru, ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что под угрозой обвала на сегодняшний день находятся валюты тех стран, в которых наблюдается высокая заболеваемость коронавирусной инфекций. Среди них Турция и Индия.