МИД РФ назвал абсурдными обвинения России в срыве Минских соглашений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обвинения России в невыполнении Минских соглашений выглядят абсурдными, поскольку никаких обязательств у Москвы нет, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Сергей Грушко.

«Они попросту абсурдны. По той простой причине, что таких обязательств нет», – сказал замглавы российского МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Соединенные Штаты не искать «второе дно» в Минских соглашениях и требовать от Украины их полного выполнения. Как подчеркнул дипломат, Россия выступает в урегулировании военного конфликта между Киевом и республикам и Донбасса в качестве посредника. Также он отметил, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приверженности решения конфликта в Донбассе мирным путем в соответствии с Минскими договоренностями.

Сайт kp.ru писал, как США хотят вмешаться в Минские соглашения по Донбассу.