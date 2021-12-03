Посол России призвал США не искать «второе дно» в Минских соглашениях

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам следует перестать искать «второе дно» в Минских соглашениях и требовать от Украины их полного выполнения, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

«Я думаю, что не надо искать какого-то подвоха и искать какого-то второго дна у Минских договоренностей. Они оформлены в качестве обязывающей резолюции Совета безопасности ООН, и надо Минские договоренности выполнять в том виде, в котором они были подписаны, в котором они были одобрены», – сказал дипломат.

Он отметил, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приверженности решения конфликта в Донбассе мирным путем в соответствии с Минскими соглашениями. Как подчеркнул Антонов, Россия продолжает заявлять о своем посредническом статусе в конфликте.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе.

Сайт kp.ru писал, как США хотят вмешаться в Минские соглашения по Донбассу.