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Здоровье5 декабря 2021 19:29

Путин призвал не снижать объемы медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса

Глава государства напомнил о важности оказания специализированной помощи
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин призвал не снижать объемы медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса

Путин призвал не снижать объемы медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал не снижать объемы медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса. О важности оказания специализированной медпомощи глава государства заявил на встрече с лауреатами премии волонтеров «Мы вместе».

«Очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных чрезмерна, не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей», – сказал президент.

В ходе встречи ординатор из Кирова рассказала Путину о волонтерском проекте профилактики онкологических заболеваний «Я буду жить». Он предполагает программу по самостоятельному выявлению онкологии. Специалист в разговоре с главой государства отметила, что нельзя забывать о серьезных заболеваниях, несмотря на коронавирус.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что российские власти стараются не принуждать, а убеждать население вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Такая политика дает свои результаты, отметил он.