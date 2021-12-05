Путин призвал не снижать объемы медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал не снижать объемы медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса. О важности оказания специализированной медпомощи глава государства заявил на встрече с лауреатами премии волонтеров «Мы вместе».

«Очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных чрезмерна, не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей», – сказал президент.

В ходе встречи ординатор из Кирова рассказала Путину о волонтерском проекте профилактики онкологических заболеваний «Я буду жить». Он предполагает программу по самостоятельному выявлению онкологии. Специалист в разговоре с главой государства отметила, что нельзя забывать о серьезных заболеваниях, несмотря на коронавирус.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что российские власти стараются не принуждать, а убеждать население вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Такая политика дает свои результаты, отметил он.