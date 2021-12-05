Премьер Белоруссии предупредил Запад об ответных мерах на введение новых санкций
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Премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко заявил, что Минск после выходных дней может ввести в действие ответные меры на санкции со стороны Запада. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Беларусь-1".
- Будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных, - отметил глава белорусского правительства. Головченко уточнил, что меры будут "адекватными".
Также он добавил, что республика не оставит безответными действия западных стран, которые "развязали экономическую или гибридную войны".
2 декабря, как писал сайт kp.ru, Европейский союз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии. Там также заявили о готовности и далее расширять ограничительные меры против республики, "если ситуация в стране не улучшится". В результате под санкции Запада попали 17 физических лиц и 11 организаций.