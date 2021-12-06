Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен признан победителем дня на «Гран-при Саудовской Аравии» Фото: REUTERS

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал гонщиком дня по итогам "Гран-при Саудовской Аравии". Он занял второе место по итогам гонки. Третьим стал его напарник Валттери Боттас. А первое место в соревнованиях завоевал Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

В этом году Саудовская Аравия впервые в истории приняла этап "Формулы-1". Разговоры о проведении Гран-при начались еще в 2019 году.

Прежде всего страна представила проект трассы в рамках города-парка Киддия, в 45 км от Эр-Рияда, однако времени на постройка автодрома оказалось недостаточно. В результате там решили сконструировать временную городскую трассу в Джидде, а позже перенести этап в Киддию. Трек включает в себя 27 поворотов, средняя скорость прохождения круга - 242 км/ч.

Как писал сайт "КП-Спорт", в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии российский гонщик Мазепин показал 20-й результат. Первым же стал Хэмилтон. В личном зачете наш спортсмен занял последнее 21-е место в списке, не набрав ни одного очка после 20 этапов.