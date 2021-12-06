Блинкен призвал Россию отвести свои войска от границы с Украиной Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к России с призывом отвести свои войска от границы с Украиной и принять другие меры для снижения напряженности.

- На России лежит ответственность за деэскалацию напряженности посредством снижения концентрации войск, их возвращения в места постоянной дислокации, недопущения дальнейшего запугивания Украины и попыток дестабилизировать ее, - сказал Блинке журналистам во время своего выступления на пресс-конференции в Стокгольме.

Он также добавил, что НАТО намерено укреплять свой оборонительный потенциал в случае российской агрессии в контексте ситуации с Украиной.

Ранее в кремле уже заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать. Также там заявляли, что российская сторона действует так, как считает нужным и не представляет ни для кого угрозы.

До этого украинская сторона заявляла, что Россия стягивает своих военных к границе с Украиной. Дополнительные воинские соединения переброшены в Ростовскую, Брянскую, а также Воронежскую области, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.