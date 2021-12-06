МИД России потребовал от четырех стран Европы ответы по делу Навального Фото: Александр ГЛУЗ

Россия ждет от четырех стран Европы ответов на вопросы по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

- Российская сторона по-прежнему ожидает предметных ответов от Великобритании, Германии, Франции и Швеции, а также Секретариата ОЗХО на поставленные вопросы в рамках запрошенного Российской стороной сотрудничества по линии правоохранительных органов и по дипломатическим каналам, - сообщается в документе российского дипломатического ведомства.

Также отмечается, что РФ намерена и дальше добиваться от Британии, ФРГ, Франции, Швеции предоставления исчерпывающего ответа для того, чтобы установить истину в произошедшем с Навальным.

В октябре текущего года российского дипведомство сообщало, что РФ направила в ОЗХО демарш в связи с заявлениями западных стран в ее адрес по делу блогера Алексея Навального. В нем Москва просит ОЗХО предоставить видеозаписи отбора биопроб у Навального в германской клинике "Шарите".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что ОЗХО в своих докладах о ситуации с Навальным исправляет и изымает факты, а также подбрасывает фейки. Выводы доклада, подчеркнула она, шиты белыми нитками.