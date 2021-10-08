Россия попросила у ОЗХО видеозаписи отбора биопроб у Навального в «Шарите» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) демарш в связи с заявлениями западных стран в ее адрес по делу блогера Алексея Навального. В нем Москва просит ОЗХО предоставить видеозаписи отбора биопроб у Навального в германской клинике «Шарите».

«Российская сторона настоятельно просит секретариат предоставить имеющиеся в его распоряжении видеоматериалы, которые должны были быть отсняты специалистами секретариата сначала при отборе биопроб у Алексея Навального в клинике «Шарите», а затем при их разделении и опечатывании для передачи в назначенные секретариатом для проведения исследования лаборатории», – сказано в демарше, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отмечается в демарше, Германия упорно навязывает миру версию о том, что Навальный был якобы отравлен. Эти заявления немецкой стороны активно поддерживаются США, Великобританией, Францией и Швецией, подчеркнули в российском МИД. Кроме того подчеркивается, что Германия препятствует Москве в расследовании инцидента, отказываясь от сотрудничества под надуманными предлогами.

Напомним, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов рассказывал, что секретариат ОЗХО принял решение отказаться от возможности взаимодействия с Россией по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что ОЗХО в своих докладах о ситуации с Навальным исправляет и изымает факты, а также подбрасывает фейки. Выводы доклада, подчеркнула она, шиты белыми нитками.