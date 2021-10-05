США и еще 44 страны на сессии ОЗХО передали России список вопросов об инциденте с Навальным

Блогер Алексей Навальный Фото: REUTERS

Страны-участники Организации по запрещению химоружия передали России список вопросов, которые касаются инцидента с "отравлением" блогера Алексея Навального.

45 стран, в числе которых США, Франция и Германия, официально задали России вопросы о случившемся в соответствии со статьей IX Конвенции. Об этом сообщила британская делегация в Twitter. По правилам, у России есть 10 дней на ответ.

Как ранее писал сайт kp.ru, в октябре 2020 года ОЗХО представила доклад по ситуации с блогером Алексеем Навальным, который якобы был отравлен во время авиаперелета месяцем ранее. В докладе ОЗХО оказалось много нестыковок: получилось так, что Германия начала расследование по "отравлению" Навального раньше, чем оно произошло. Представитель МИД Германии Райнер Бройль попытался объяснить это тем, что нестыковки якобы связаны с ошибкой в дате и были исправлены во второй редакции документа:

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, однако, отметила, что Организация по запрещению химического оружия в своих докладах о ситуации с Алексеем Навальным исправляет и изымает факты, а также подбрасывает фейки. Выводы доклада, подчеркнула она, шиты белыми нитками. В то же время все заявления западных политиков по этой теме следуют одному заранее разработанному шаблону, считают в МИД РФ. В ведомстве не сомневаются, что инцидент с Навальным - спланированная провокация, направленная на дискредитацию России. В министерстве отметили, что ОЗХО, проводя расследование по запросу Берлина, вместе с тем не удовлетворила запрос Москвы о содействии, помешав расследованию дела российской стороной.