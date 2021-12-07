Западные страны призвали Россию к "деэскалации напряженности" на границе с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Америка, Британия, Франция, Германия и Италия призвали Россию к "деэскалации напряженности" на границе с Украиной. Такое заявление озвучил британский премьер-министр Борис Джонсон на переговорах с американским лидером Джо Байденом, врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

- Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины, - заявили в Лондоне.

В Париже отметили, что лидеры стран выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках "нормандского формата".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать. Так же он добавил, что РФ перемещает свои войска в пределах своей территории и так, как посчитает нужным.