Times: британская армия приняла систему ПВО Sky Sabre для защиты от российских истребителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre для отражения угроз, исходящих от российских истребителей. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники в Минобороны Британии.

Отмечается, что новая система ПВО стала заменой ракет Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Новые ракеты способны поразить цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Система Sky Sabre, как говорится в публикации, может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и даже умные бомбы с лазерным наведением.

В тексте также приводится уточнение, что британское военное ведомство хотело запустить новую систему ПВО, "чтобы отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дал кодовое имя Felon".

Ранее сайт kp.ru писал про легкий тактический истребитель Checkmate и тяжелый Су-57Э – это последние разработки российских авиастроителей. Они разработаны компанией "Сухой" ОАК "Ростех". Су-57Э представляет собой двухдвигательный многофункциональный истребитель пятого поколения. Современное бортовое оборудование делает самолет малозаметным для обнаружения.