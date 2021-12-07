Премьер Британии заявил о готовности Лондона "подавлять агрессию" России против Киева Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности страны использовать различные инструменты для предотвращения "российской агрессии" против Украины. Об этом он рассказал по итогам телефонных переговоров с лидерами еще четырех стран.

- Британия продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии в отношении Украины, - говорится в заявлении Джонсона.

В канцелярии премьера уточнили, что главы государств в очередной раз призвали российскую сторону снизить уровень "напряженности" в регионе, а также подтвердили свою поддержку территориальной целостности Украины.

Накануне в США заявили, что не считают российское "вторжение" на Украину неизбежным, они видят возможности для деэскалации ситуации при помощи дипломатии. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, в Америке пока продолжают с тревогой наблюдать на наращивание российских войск у границ с Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия перемещает свои войска на территории своей страны, а также не планирует нападать на Украину и не представляет угрозы для других стран.