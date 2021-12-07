В США заявили о пространстве для дипломатии в вопросе «вторжения» России на Украину Фото: REUTERS

Американские военные не считают российское "вторжение" на Украину неизбежным, они видят возможности для деэскалации ситуации при помощи дипломатии. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в Америке пока продолжают с тревогой наблюдать на наращивание российских войск у границ с Украины. Также он отметил, что беспокойство связано с отсутствием данных об их намерениях.

- Есть пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства. Нет причин, чтобы все это вылилось в конфликт того или иного рода или во "вторжение", - заявил Кирби журналистам на брифинге.

Ранее сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты и европейские страны используют по отношению к России агрессивную риторику, Москва ее слышит. Об этом заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что в западных СМИ активно публикуют сообщения о якобы планируемом Москвой вторжении на Украину, что на деле не соответствует действительности.