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Здоровье7 декабря 2021 12:27

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

Премьер указал, что пока нет ясности, как на общую картину повлияет новый омикрон-штамм
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что на прошлой неделе рост заболеваемости фиксировался в 11 российских регионах.

Мишустин также указал на то, что на сегодняшний день нет ясности, как повлияет «на общую картину» новый штамм коронавируса «омикрон». «Надо быть готовыми к любому сценарию», - отметил он на заседании координационного совета.

Премьер-министр сообщил, что сейчас кабмин завершает подготовку обновленного плана действий. В том числе будут обновлены методические рекомендации по лечению больных COVID-19 с учетом международного опыта.

«Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции», – заявил глава кабмина.

Напомним, накануне в России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом. Зараженные недавно прибыли из ЮАР.