Два первых случая заражения «омикроном» выявлены в России

В России выявлены два первых случая заражения «омикроном» Фото: REUTERS

В России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Зараженные недавно прибыли из Южно-Африканской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

- У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что коронавирус выявили уже у десяти граждан, прибывших из ЮАР, сейчас специалисты уточняют штамм. Также отмечено, что ведомство принимает меры для защиты граждан от нового штамма.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что в оперативном штабе была проведена работа, чтобы не допустить распространения «омикрона» на территории России. Так Песков ответил на вопрос о том, представлены ли соответствующие предложения главе государства.

Напомним, за минувшие сутки в России было зафиксировано 32 136 случаев COVID-19. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 3 134 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 412 случаев. Тройку замыкает Московская область с 2 215 случаями заражения. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 184 летальных исхода. Еще 28 070 человек выписали из больницы.