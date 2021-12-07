Попова заявила, что снимать ограничения по коронавирусу рано

Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снимать ограничения по коронавирусу рано. Такое заявление во вторник, 7 декабря, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства указала на замедление темпов снижения заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно данным, которые она привела, рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 11 российских регионах, а снижение - в 57 субъектах России.

«Коэффициент распространения не снижается ниже 1, и это заставляет думать, что снимать ограничения преждевременно. Любое нарушение требований приведет к дальнейшему росту после стабилизации, которая достигнута», - заявила глава Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 7 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Глава российского правительства указал на то, что на сегодняшний день нет ясности, как повлияет «на общую картину» новый штамм коронавируса «омикрон».