Два человека погибли в аварии с танком на учениях в Германии

Смертельное ЧП произошло во время учений с немецкими военнослужащими Фото: REUTERS

В ходе учений немецкой армии на полигоне Берген в Нижней Саксонии столкнулись танк и вездеход, сообщает агентство DPA.

В результате аварии смертельные травмы получили два человека. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Информацию о гибели военнослужащих подтвердили в министерстве обороны Германии. Ведомство выразило соболезнования семьям погибших и отменило несколько намеченных мероприятий.

Отметим, что военный полигон Берген расположен на юге Люнебургской пустоши, которая находится в северной части Германии. Площадь полигона составляет почти 25 тысяч га, что делает его одним из крупнейших в Европе.

Как ранее писал сайт kp.ru, британский военнослужащий Чилеше Мвамба подал иск против Минобороны страны из-за негативных последствий для здоровья, которые он получил во время учений в Эстонии.