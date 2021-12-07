Британский солдат подал в суд на Минобороны из-за переохлаждения и стресса на учениях в Эстонии

Британский военный сильно замерз на учениях в Эстонии, а после стал заикаться Фото: REUTERS

Британский военнослужащий Чилеше Мвамба подал иск против Минобороны страны из-за негативных последствий для здоровья, которые он получил во время учений в Эстонии. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Мвамба утверждает, что с 10 ноября до 3 декабря находился в Эстонии, где подвергся "воздействию экстремальных холодов", в результате чего перенес сильное переохлаждение. Это привело к посттравматическим стрессовым расстройством и заиканию, заявил Мвамба.

В связи с этим он требует выплатить ему в качестве компенсации 860 тысяч фунтов стерлингов (1,23 млн долларов).

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Великобритания готовится направить на Украину 600 военнослужащих, поскольку опасается вторжения туда российской армии. Уверенность в агрессии России имеет глава британской разведки MI-6. Также Великобритания предлагает направить войска в Германию.