Российский экспорт шоколада за год в денежном выражении составил 838,5 млн долларов Фото: REUTERS

Россия вошла в десятку крупнейших поставщиков шоколада в мире, обойдя в рейтинге Швейцарию, по итогам года – с сентября 2020 по сентябрь 2021. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности.

За этот период экспорт указанной продукции из России в денежном выражении составил 838,5 млн долларов. Это позволило отодвинуть с десятой позиции в рейтинге крупнейших поставщиков Швейцарию, которая заработала на поставках шоколада 819 млн долларов.

Эксперты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности полагают, что по итогам 2021 года Россия окончательно закрепится в десятке лидеров. По их расчетам, экспорт шоколада увеличится на 19,1% - до 824,5 тыс. тонн (1,68 млрд долларов).

В настоящее время поставки российского шоколада ведутся в 92 страны. Наибольшая доля спроса приходится на Китай и страны, входящие в Таможенный союз. Это 57% от всех поставок лакомства из РФ. В ассоциации отметили, что шоколад из России ценят именно за его высокое качество.

Как ранее писал сайт kp.ru, экспорт алюминия из России в июле 2021 года составил 7,4 миллиарда долларов, что почти в 10 раза больше, чем в прошлом году. Львиная доля пришлась на необработанный алюминий, которого было продано на 7,39 миллиарда долларов.