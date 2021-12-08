В Казахстане отменили правило об обязательном использовании русского языка в рекламе

Власти Казахстана отменили правило об обязательном использовании русского языка в рекламе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана одобрили изменения в законодательстве, согласно которым отменяется правило об обязательном использовании русского языка в рекламе.

Документ был направлен на подпись главе государства.

Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация должны излагаться на казахском и русском языках. При этом текст на казахском должен располагаться слева или сверху, на русском — справа или снизу.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что препятствовать использованию русского языка в республике недопустимо. Как отметил глава государства, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, русский язык имеет в стране официальный статус. Напомним, ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в Youtube серию видео, на которые попали конфликты в местных магазинах и объектах общественного питания. Блогер пожаловался, что его и других граждан сотрудники не смогли обслужить на государственном языке.