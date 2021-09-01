Токаев заявил о недопустимости ограничений использования русского языка в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что препятствовать использованию русского языка в республике недопустимо.

Как отметил глава государства, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, русский язык имеет в стране официальный статус. «Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», – сказал президент.

Напомним, ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в Youtube серию видео, на которые попали конфликты в местных магазинах и объектах общественного питания. Блогер пожаловался, что его и других граждан сотрудники не смогли обслужить на государственном языке.

Как писал сайт kp.ru, первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал «пещерным национализмом» «языковые рейды», в рамках которых блогеры предъявляют претензии продавцам в магазинах за незнание казахского языка. Он заявил, что на территории его страны русским языком владеет почти 90% населения, и это говорит о востребованности данного языка. Вместе с тем он добавил, что на это фоне говорить об ущемлении русского языка в Казахстане «по меньшей мере несправедливо».