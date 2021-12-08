Стоимость «новогоднего набора» в России в ноябре выросла до 5 тысяч рублей

Цена «новогоднего набора» в России выросла до 5 тысяч рублей в ноябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» выяснили, что стоимость «новогоднего набора» в России подорожала до пяти тысяч рублей в ноябре.

Как пишет «Лента.ру» в набор входят искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку елки, гирлянды, мишура, шампанское и мандарины. Рост цен на товары произошел из-за скачка спроса, выросшего в ноябре на 80-90%.

При этом специалисты считают, что в этом году россияне с большим энтузиазмом готовятся к празднику, чем в прошлом. Пассивность граждан в 2020 году была вызвана ограничениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции и отсутствием снега, полагают аналитики.

Ранее опрос показал, что в среднем жители России готовы потратить на новогодние подарки родным и близким 13 тысяч рублей. Наибольшую сумму готовы потратить москвичи — 17 тысяч рублей. Второе место занимают Хабаровск и Ростов-на-Дону (16 тысяч рублей). Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров (15 тысяч рублей). При этом 66% планируют дарить подарки родственникам, 32% — второй половинке, друзьям — 19%. Не собираются ничего дарить 16% опрошенных.