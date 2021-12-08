Тело нелегального мигранта из Нигерии обнаружено на границе Польши с Белоруссией

На границе Польши с Белоруссией обнаружено тело нелегального мигранта Фото: REUTERS

Полиция Подляского воеводства сообщила, на границе Польши с Белоруссией было обнаружено тело нелегального мигранта.

- Тело мужчины, при котором был рюкзак и нигерийский паспорт, было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района, — говорится в сообщении местных правоохранительных органов.

Как рассказал пресс-секретаря полиции Томаша Крупы, тело обнаружили примерно в девяти километрах от границы. Сейчас выясняется личность погибшего и устанавливается причина смерти.

Ранее аэропорт Минска оказался переполнен мигрантами, которые ожидают эвакуационных рейсов из Белоруссии в свои страны. Видео с людьми, которые вынуждены спать на полу, опубликовал в своем Twitter представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын. На видео демонстрируется зал ожидания, переполненный людьми. Как пишет Жарын, все они ждут рейсов на родину, которые запланированы на ближайшие дни. Он отметил, что белорусские службы на данный момент отбирают мигрантов, которые останутся в стране и будут готовы к атакам у границы с Польшей.