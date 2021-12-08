МИД РФ: Россия поддерживает Белоруссию в противодействии давлению Запада

Россия и Белоруссия координируют действия в ответ на санкции Запада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия оказывает поддержку Белоруссии, которая столкнулась с санкциями западных стран из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Панкин.

"Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению, - уточнил Панкин. - Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным "стоп-листам", помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан".

Дипломат подчеркнул, что Москва продолжит тесное сотрудничество с Минском и в дальнейшем.

Как ранее писал сайт kp.ru, 2 декабря Европейский союз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии, а также заявил о готовности и далее расширять ограничительные меры, "если ситуация в стране не улучшится".

В очередной пятый по счету пакет персональных санкций по Белоруссии попали 17 физических лиц и 11 организаций. Таким образом, общее число фигурантов "черного списка" возросло до 183 физлиц и 26 компаний.