Новый вариант штамма «омикрон» обнаружен в Австралии

В Австралии обнаружен новый вариант штамма «омикрон» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австралийские ученые сообщили о выявлении нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила газета The Guardian, ссылаясь на главу Минздрава австралийского штата Квинсленд Иветт д'Ат.

Как пишет издание, специалисты помогли классифицировать «омикрон» на «две родственные линии».

Чуть отличающийся от оригинала вариант был обнаружен у туриста, вернувшегося из Южно-Африканской Республики. Стандартную версию «омикрона» выявили у человека, ранее прибывшего из Нигерии.

Ранее Университет Гонконга опубликовал фото штамма «омикрон» коронавируса. Как выглядит омикрон-штамм Covid-19, удалось узнать при помощи электронного микроскопа. Для получения изображения ученые получили клетку почки обезьяны, которая заразилась новым вариантом коронавирусной инфекции. Полученное фото показали сразу в двух вариантах – при небольшом и при сильном увеличении.