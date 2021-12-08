Член СПЧ Кабанов предложил приравнять коррупцию к госизмене

Кирилл Кабанов предлагает приравнять коррупцию к госизмене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коррупционные преступления нужно приравнять к государственной измене, заявил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

По его словам, коррупционеры "изменяют гражданской присяге" в той же мере, что и осужденные за госизмену военной присяге, но при этом несут меньшую ответственность.

"Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является, - подчеркнул Кабанов. - Например, военный изменяет присяге в любой форме – это измена родине. А коррупционер - он же изменяет гражданской присяге – тоже самое, но почему у него ответственность меньше?".

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о коррупции как об угрозе национальной безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин подписал закон, согласно которому средства, конфискованные в рамках уголовных дел о коррупции, зачисляются в Пенсионный фонд страны.

Напомним, российский лидер призвал сотрудников прокуратуры жестко пресекать коррупцию в стране. Глава государства также указал работникам надзорного ведомства о необходимости наращивания усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью и при нецелевом использовании бюджета.