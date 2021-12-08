Анонимный браузер Tor сообщил об угрозе его блокировки в России

Браузер Tor сообщил об угрозе его блокировки в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработчики анонимного браузера Tor сообщили об угрозе его блокировки в России. Об этом они заявили в своем блоге.

- С 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к Tor. Сегодня мы узнали, что Роскомнадзор <...> грозится заблокировать наш основной сайт, гласит текст сообщения.

По словам разработчиков, Россия является второй страной в мире по количеству пользователей Tor. Каждый день им пользуется более 300 тысяч россиян, это 15% от общего количества пользователей браузера.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Etsy - крупнейшей торговой площадки для продажи вещей ручной работы. Он попал под блокировку с 1 декабря 2021 года на основании решения тамбовского суда, говорится в сообщении, которое опубликовало само ведомство. Отмечается, что с иском в суд обратился межрайонный прокурор. Причиной стал тот факт, что на сайте была размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. Жалоба вызвана тем, что на сайте существовала страница с репликами товаров этого модного дома.