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Общество2 декабря 2021 23:22

Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy из-за запрещенной информации

На ресурсе продавались реплики товаров Gucci
Наталья СМИРНОВА
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Сайт торговой площадки был заблокирован на основании решения тамбовского суда

Сайт торговой площадки был заблокирован на основании решения тамбовского суда

Фото: REUTERS

Роскомнадзор заблокировал сайт Etsy - крупнейшей торговой площадки для продажи вещей ручной работы. Он попал под блокировку с 1 декабря 2021 года на основании решения тамбовского суда, говорится в сообщении, которое опубликовало само ведомство.

Отмечается, что с иском в суд обратился межрайонный прокурор. Причиной стал тот факт, что на сайте была размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. Жалоба вызвана тем, что на сайте существовала страница с репликами товаров этого модного дома.

Таким образом, было установлено, что соглашения с правообладателями товаров бренда у площадки отсутствовали. Суд признал информацию на сайте запрещенной к распространению на территории РФ и сайт был заблокирован.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Роскомнадзоре назвали общую сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала текущего года за неудаление запрещенного контента. Согласно представленным данным, это 187 миллионов рублей.