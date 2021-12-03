Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy из-за запрещенной информации

Сайт торговой площадки был заблокирован на основании решения тамбовского суда Фото: REUTERS

Роскомнадзор заблокировал сайт Etsy - крупнейшей торговой площадки для продажи вещей ручной работы. Он попал под блокировку с 1 декабря 2021 года на основании решения тамбовского суда, говорится в сообщении, которое опубликовало само ведомство.

Отмечается, что с иском в суд обратился межрайонный прокурор. Причиной стал тот факт, что на сайте была размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. Жалоба вызвана тем, что на сайте существовала страница с репликами товаров этого модного дома.

Таким образом, было установлено, что соглашения с правообладателями товаров бренда у площадки отсутствовали. Суд признал информацию на сайте запрещенной к распространению на территории РФ и сайт был заблокирован.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Роскомнадзоре назвали общую сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала текущего года за неудаление запрещенного контента. Согласно представленным данным, это 187 миллионов рублей.