Верховный суд РФ перепроверит приговор по делу об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

В России перепроверят приговор по делу об убийстве адвоката Маркелов и журналистки Бабуровой Фото: Иван ВИСЛОВ

Верховный суд России снова проверит приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

- По делу Тихонова и Хасис отменили кассационное определение ВС РФ от 14 сентября 2011 года и дело направили на новое апелляционное рассмотрение, — цитирует юриста РИА Новости.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) усомнился в беспристрастности присяжных. Это стало основанием для возобновления производства по делу. Возобновлять ли производство, решает президиум Верховного суда РФ.

Напомним, Никита Тихонов был задержан в ноябре 2009 года. Тогда же произошли первые допросы, в которых Тихонов признал свою вину. Однако позже, уже во время судебного процесса, Тихонов заявил, что его признание было сделано под давлением следствия. Одновременно с активистом националистической организации «Русский образ» Тихоновым была задержана его гражданская жена, активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгения Хасис, которая обвиняется в соучастии в убийстве адвоката и журналистки.