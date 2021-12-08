В России выявлено 30 752 случая коронавируса 8 декабря 2021 года

В России выявлено 30 752 случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 30 752 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 895 597 случаев.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболели 3004 человека. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2209 случаев. Тройку замыкает Московская область — 1854 случаев.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 179 летальных исходов. Из больницы выписали 36 976 человек.

Ранее Университет Гонконга опубликовал фото штамма «омикрон» коронавируса. Как выглядит омикрон-штамм Covid-19, удалось узнать при помощи электронного микроскопа. По словам исследователей, фото «омикрона» демонстрируют повреждение клеток с набухшими везикулами, которые содержат вирусные частицы. Они выделяются черным цветом. Увеличенная фотография позволяет разглядеть агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.