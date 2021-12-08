Россия отклонила запрос Нидерландов об опросе командира зенитной бригады по делу рейса MH17

РФ отклонила запрос Нидерландов об опросе командира зенитной бригады по делу рейса MH17 Фото: REUTERS

РФ отклонила запрос Нидерландов об опросе командира зенитной бригады ВС России Сергея Мучкаева по делу о крушении Boeing на Украине. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, запрос был отправлен еще в начале ноября. Нидерланды получили ответ от России 3 декабря. Российская сторона отклонила запрос, обосновав это тем, что Мучкаев обладает военной секретной информацией, и его опрос может привести к раскрытию этих данных и «нанести вред жизненно важным интересам РФ».

Ранее Хендрик Стейнхейс рассказал, что решение по делу будет вынесено до конца 2022 года. Суд проходит в Нидерландах, так как это одна из стран Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование по уголовному делу о крушении Boeing на Украине. Как сообщил Стейнхёйс, прокуратура сможет выступить с обвинительным актом по делу в середине ноября или начале декабря 2021 года. С 7 марта 2022 года начнутся четыре недели, в течение которых будет выступать сторона защиты. А завершится рассмотрение дела блоком слушаний, старт которых - 6 июня 2022 года.