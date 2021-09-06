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В мире6 сентября 2021 13:29

Решение по делу MH17 вынесут до 15 декабря 2022 года

Пока неизвестно, сколько времени понадобится суду для вынесения решения
Наталья СМИРНОВА
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Малайзийский разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области

Малайзийский разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области

Фото: REUTERS

Решение по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года будет вынесено до конца 2022 года. Об этом рассказал председательствующий на слушаниях по делу судья Хендрик Стейнхёйс.

Суд проходит в Нидерландах, так как это одна из стран Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование по уголовному делу о крушении Boeing на Украине. Как сообщил Стейнхёйс, прокуратура сможет выступить с обвинительным актом по делу в середине ноября или начале декабря 2021 года. С 7 марта 2022 года начнутся четыре недели, в течение которых будет выступать сторона защиты. А завершится рассмотрение дела блоком слушаний, старт которых - 6 июня 2022 года.

Пока неизвестно, сколько времени понадобится суду для вынесения решения. Стейнхёйс говорит, что для этого установлены три возможные даты. Крайний срок для вынесения вердикта - 15 декабря 2022 года, пишет ТАСС.

Напомним, малайзийский "Боинг-777" следовал рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, где полыхал вооруженный конфликт. Погибли все 238 пассажиров и 15 членов экипажа. Расследование трагедии продолжается.